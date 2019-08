Calciomercato Inter, per l'attacco resta vivo il nome di Rebic

Continua ininterrottamente il lavoro della dirigenza nerazzurra per regalare ad Antonio Conte almeno un altro attaccante.

Il preferito, neanche a dirlo, resta ovviamente Romelu Lukaku per il quale persiste ancora la distanza tra domanda e offerta con il Manchester United. Discorso analogo per Edin Dzeko, con la Roma che non ha affatto intenzione di accettare assegni inferiori ai 20 milioni di euro.

Sullo sfondo resta anche il nome di Ante Rebic, attaccante croato che tanto piace al DS interista Piero Ausilio ma che al momento non è giudicato una priorità. Considerando che però il mercato in Germania chiuderà il 2 settembre come in Italia, per trattare con l'Eintracht c'è ancora qualche settimana di tempo.