Calciomercato Inter, per Kante ci sarebbe anche il Manchester United

Non c'è più solo l'Inter nelle tracce di N'Golo Kante. Il centrocampista del Chelsea, che tanto piace ad Antonio Conte, secondo il Daily Star sarebbe finito nel mirino del Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer.

I Red Devils nei giorni scorsi hanno ufficializzato l'arrivo dall'Ajax di Donny Van De Beek, ma qualora dai Blues dovesse arrivare un'apertura per una cessione, si tenterà di portare in ogni modo il campione del mondo a Manchester.

Per quanto riguarda l'Inter arrivare a Kante è tutt'altro che semplice. Roman Abramovich valuta il francese non meno di 50 milioni di euro. Pertanto, prima di potersi fiondare su di lui, il club di Via della Liberazione dovrebbe mettere a segno una cessione illustre.