Calciomercato Inter, per Godin visite con il Cagliari. Candreva verso la Samp?

Per un Vidal che arriva, c'è un Godin che esce. Il centrale uruguaiano effettuerà oggi le visite mediche con il Cagliari. C'è accordo su tutto. Sia tra Cagliari e Godin sull'ingaggio, sia tra l'Inter e il capitano dell'Uruguay sulla buonuscita.

Ieri della trattativa ha parlato il ds del Cagliari, Pierluigi Carta, prima del match con il Sassuolo: "Ogni giorno si aggiunge un pezzettino a questa trattativa, la a missione è di mettere quello definitivo tra oggi e domani", le parole rilasciate a Sky. Anche Di Francesco nel post gara ha confermato lo stato ormai praticamente chiuso della trattativa.

Il tecnico del Cagliari ha anche ammesso che l'intenzione sua e quella della società è di riportare Nainggolan in Sardegna. Qui però l'Inter per il momento non ci sente, perchè i sardi non offrono la cifra che la società nerazzurra vorrebbe per liberare il Ninja.

Sul fronte uscite la dirigenza nerazzurra sta lavorando su Antonio Candreva. Il laterale romano non rientra più nei piani di Conte, su di lui c'è forte la Sampdoria come dichiarato dal ds blucerchiato Osti prima della sfida di campionato contro la Juventus. C'è accordo con l'Inter, non ancora con il giocatore, che però gradisce la soluzione genovese, convinto anche dagli apprezzamenti di Ranieri. Quando e se uscirà Candreva, nell'Inter entrerà Darmian.