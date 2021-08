Calciomercato Inter, per Correa nessuna trattativa in corso: i dettagli

Continua la ricerca in casa Inter dell'attaccante da regalare a Simone Inzaghi per completare il pacchetto offensivo dopo l'addio del tutto inaspettato di Romelu Lukaku. Assodato l'arrivo a Milano di Edin Dzeko, il cui annuncio ufficiale è stato rimandato a causa di alcuni intoppi burocratici, la dirigenza nerazzurra vuole inserire nella rosa un'altra punta per sopperire alla perdita del belga, che da solo garantiva una trentina di gol stagionali.

Uno dei nomi più in auge è quello di Joaquin Correa, talento della Lazio che tanto piace all'allenatore nerazzurro e che ritroverebbe dopo la parentesi biancoceleste. Secondo quando riportato poco fa da Sky Sport però, per il fantasista argentino l'Inter non avrebbe ancora intavolato nessuna trattativa, in quanto non è l'obiettivo primario di Marotta e Ausilio.

L'idea è quella di completare il reparto con un'altra punta di peso, e in quest'ottica il favorito resta l'atalantino Duvan Zapata. Al momento l'Inter continua a monitorare diverse piste, segnale di come la strada per trovare il sostituto di Big Rom sia spinosa e piena di insidie. Il campionato comunque è alle porte, e la dirigenza farà di tutto per consegnare al più presto la rosa definitiva all'allenatore.