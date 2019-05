Calciomercato Inter, per Boateng sarà guerra con Juventus e BVB

Ancora cantieri aperti in casa Inter per quanto concerne la difesa. Dopo l'ingaggio a parametro zero di Diego Godìn, il club di Corso Vittorio Emanuele sul reparto arretrato è pronto a piazzare un altro colpo.

Si tratta di Jerome Boateng, difensore classe '88 che questa stagione con la maglia del Bayern Monaco ha collezionato 20 presenze in Bundesliga e 5 in Champions League. Per trattare con il tedesco però, bisognerà discutere sull'eventuale ingaggio.

Il giocatore infatti, in Baviera percepisce attualmente 12 milioni annui. Una cifra senza dubbio per l'Inter fuori portata ma che, qualora venisse abbassata, potrebbe far gola agli addetti ai lavori nerazzurri. Per Boateng però, è doveroso segnalare la concorrenza di Borussia Dortmund e Juventus.