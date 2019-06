Calciomercato Inter - Pedullà annuncia i prossimi due colpi nerazzurri

Fumate bianche in arrivo in casa Inter. Stando a quanto appreso dal noto giornalista sportivo Alfredo Pedullà, i nerazzurri, per formalizzare l'accordo con Edin Dzeko, stanno attendendo l'annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore della Roma.

Inoltre, sempre secondo il giornalista di Sportitalia, per Nicolò Barella all'Inter si attende solo la fumata bianca. Sui due colpi in orbita nerazzurra, su Twitter Pedullà ha scritto:

"Dzeko-Inter è accordo da tempo con lui solo da formalizzare con la #Roma quando la Roma annuncerà Fonseca (presto). Per Barella, unica trattativa Inter ora in corso e destinata alla fumata bianca. Priorità".