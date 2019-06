Calciomercato Inter, offerto il giocatore francese: la risposta dei nerazzurri

Nell'edizione delle 20:30 di Sky Sport 24 dedicata al calciomercato, Emanuele Baiocchini ha riportato una notizia un po' a sorpresa. Laurent Koscielny è stato offerto all'Inter. Il capitano dell'Arsenal sembrerebbe arrivato al termine della sua lunga carriera con i Gunners.

Al momento, l'Inter non è interessata al giocatore, che andrà in scadenza nel 2020. Queste le parole del giornalista di Sky Sport: "E' stato offerto Koscielny all'Inter, in scadenza nel 2020. Al momento l'Inter non è interessata. L'Italia è un campionato che piace, se non sarà Inter, possibile qualche altro club".