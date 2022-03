Calciomercato Inter, non solo Scamacca: torna di moda un altro attaccante

Calciomercato Inter, ritorna un nome per l'attacco.

Per la prossima sessione di mercato estivo, Beppe Marotta e Piero Ausilio proveranno a prendere un nuovo attaccante.

Nella lista dei dirigenti, la prima scelta risulta essere l'attaccante neroverde Gianluca Scamacca. Il centravanti del Sassuolo, lo scorso gennaio ha rifiutato la proposta del Borussia Dortumund perché la sua volontà sembrerebbe essere quella di sposare il progetto nerazzurro. Per il bomber della Nazionale, il Sassuolo chiede 40 milioni e il lavoro di Marotta e Ausilio sarà quello di abbassare le pretese inserendo qualche contropartita per fare abbassare il costo dell'operazione.

Scamacca non è l'unico nome sulla lista dei dirigenti nerazzurri. Oltre il bomber della Nazionale, Marotta e Ausilio proveranno a portare ad Appiano anche Marcus Thuram. La punta del Borussia Monchengladbach è un vecchio pallino di Piero Ausilio e proverà a portarlo in nerazzurro dopo il sondaggio effettuato la scorsa estate: dopo la partenza di Romelu Lukaku, Thuram era il primo nome sulla lista dei dirigenti, ma un infortunio subito nell'ultima settimana di mercato, ha fatto saltare tutto. Per far sì che il classe 1997 e figlio dell'ex difensore Lilian Thuram possa giocare nell'Inter, c'è bisogno di un sacrificio in attacco: l'indiziato numero 1 a dover lasciare la squadra nerazzurra è Alexis Sanchez. Il costo del suo ingaggio potrebbe far rifiatare le cassa nerazzuro che a qual punto potrebbe affondare il colpo su Marcus Thuram.

Bisogna fare attenzione anche alla situazione di Paulo Dybala: l'incontro tra la dirigenza bianconera e i suoi agenti è stato rinviato e Marotta, giocando con il buon rapporto che ha con Dybala e il suo entourage, farà sicuramente un tentativo per cercare di portare la Joya a Milano.