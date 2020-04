Calciomercato Inter, non solo Lautaro: il Barça segue un centrocampista

E' un Barcellona sempre più a caccia di giovani quello che si avvia verso la prossima sessione di calciomercato estiva. Oltre a Lautaro Martinez infatti, attaccante che secondo i catalani sarebbe l'erede ideale di Luis Suarez, il club spagnolo avrebbe messo nel mirino un altro giocatore dell'Inter.

Si tratta di Nicolò Barella, centrocampista classe 1997 che già in questa stagione in un club prestigioso come quello milanese ha trovato continuità sin da subito.

Questo fattore al Barcellona non è affatto sfuggito, ma c'è da precisare che l'interesse dei blaugrana oggi è reale anche per Fabian Ruiz del Napoli e Rodrigo Bentancur della Juventus. A riferirlo è stata la redazione di AS.