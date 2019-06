Calciomercato Inter, non per forza Icardi: può partire qualche altro "big"

Potrebbe presto cambiare il "piano" stilato dall'Inter per arrivare a Lukaku. L'intenzione iniziale era quella di cedere Icardi per monetizzare e poi reinvestire il denaro ricavate per arrivare al bomber belga.

Vista la mancanza di offerte per l'attaccante di Rosario (e considerando anche la volontà del ragazzo di restare a Milano), il club meneghino potrebbe decidere di muoversi diversamente. A riguardo, la Gazzetta dello Sport scrive:

"I nerazzurri hanno bisogno di vendere uno dei top player in rosa per prendere Lukaku, l’uomo dei sogni di Conte. E qui i nomi in ballo sono i soliti: Icardi, Nainggolan, eventualmente Perisic. Senza i milioni che arriverebbero dall’addio a uno dei tre ex leader sarebbe impossibile dare l’assalto al gigante belga".