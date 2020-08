Calciomercato Inter, nessuna clausola per Hakimi. Movimenti sulle fasce

Le fasce rimangono la priorità sul mercato per la società nerazzurra, certamente non l'unica, in attesa di un confronto chiarificatore e riassuntivo con Antonio Conte al termine dell'Europa League.

Con le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni dalla Spagna,il club nerazzurro ci ha tenuto a precisare la posizione di Achraf Hakimi. Dal club filtra una linea chiara sull'acquisto di Hakimi ormai chiuso da settimane: l'Inter lo prende a titolo definitivo per 40 milioni più bonus, la clausola per il Real Madrid non è definibile tale perché non c'è alcuna recompra o corsia preferenziale, come, invece, era circolato appunto in Spagna negli ultimi giorni. L'unico "vantaggio" che il Real si è assicurato è che tra due anni potrà pareggiare eventuali offerte di altri club, ma il controllo del cartellino è nelle mani dell'Inter.

Aumentano sempre di più le possibilità di prolungare lo scambio di prestiti tra Cristiano Biraghi e Dalbert con la Fiorentina. I due club ne stanno parlando con la possibilità di prolungare l'affare fino a giugno 2021 quando si dovrà prendere una decisione definitiva. Da parte delle due società non c'è alcuna fretta, manca ancora qualcosa per dare per fatta questa trattativa ma filtra molto ottimismo da entrambe le parti.

Sicuro partente sarà Valentino Lazaro, rientrato dal prestito di sei mesi al Newcastle: l'austriaco è cercato dal Borussia Moenchengladbach, perchè il tecnico dei tedeschi, Marco Rose, lo conosce dai tempi di Salisburgo e l'affare ha tutte le carte in regola per andare in porto.