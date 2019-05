Calciomercato Inter, nerazzurri in pole per l'attaccante: trattativa vera

L'Inter 2019/2020 potrebbe vedere alcuni cambiamenti nel reparto offensivo. Con Lautaro Martinez confermato, c'è da capire quale sarà il futuro di Mauro Icardi. L'attaccante nerazzurro ha confermato nei giorni scorsi di voler rimanere all'Inter anche nella prossima stagione. Con il probabile arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, il suo posto non è così certo.

Le ultime notizie riportate da Sky Sport danno l'Inter in pole position per Edin Dzeko. Paolo Assogna, in collegamento da Roma, ha parlato del futuro dell'attaccante giallorosso. Queste le sue parole: "L'Inter è in pole position per Dzeko. C'è una vera e propria trattativa".

Conferma importante da parte del giornalista di Sky Sport. Dzeko potrebbe arrivare come centravanti di riserva, con Lautaro che coprirebbe il ruolo di titolare nella nuova Inter di Conte.