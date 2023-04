di Salvatore Impusino, pubblicato il: 16/04/2023

Calciomercato Inter – Si allontana uno degli obiettivi di mercato dei nerazzurri. Il francese Ndicka, infatti, lascerà l’Eintracht Francoforte a Giugno per accasarsi, con ogni probabilità, in Italia. Non all’Inter però, bensì alla Roma, che avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il calciatore (fonte calciomercato.com).

Calciomercato Inter, Ndicka verso la Roma

Il 23enne francese, che in Germania guadagnava poco più di 700.000 euro a stagione, in giallorosso andrebbe a triplicare il proprio ingaggio. Cercato da Mourinho già nella scorsa estate, l’affare non era stato possibile a causa delle richieste elevate del club tedesco.

Anche l’Inter era sulle piste del forte centrale, ma la Roma sembra aver messo la freccia battendo la concorrenza del club nerazzurro.

fonte: Tuttosport/Calciomercato.com