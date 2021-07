Calciomercato Inter, Nandez più vicino? Arriva un altro indizio

Naithan Nandez è senza dubbio uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter in vista della prossima stagione. I nerazzurri sarebbero da alcune settimane in trattative con il Cagliari ma ci sarebbe ancora distanza per la formula e il costo del cartellino. Il giocatore avrebbe già espresso la sua volontà di approdare in nerazzurro e il club sardo avrebbe necessità di cedere, per questo motivo i due club, da sempre in ottimi rapporti, sarebbero al lavoro per trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti. Nell’affare potrebbe essere coinvolto anche Radja Nainggolan.

Nel frattempo arriva un’importante indizio da La Gazzetta dello Sport sul giocatore uruguaiano. Come riportato dall’edizione online della rosea, il rientro del giocatore in Italia dopo gli impegni in Coppa America sarebbe stato rimandato di tre giorni anche a causa degli sviluppi di mercato.

Il Cagliari ha concesso sia al centrocampista che a Diego Godin di rientrare venerdì, prima dell’amichevole contro l’Augusta. Entrambi i giocatori sono in uscita dal club sardo e questo potrebbe essere interpretato come un indizio importante, in quanto il Cagliari sembrerebbe consapevole che i due giocatori non faranno parte della rosa per la prossima stagione. C’è da sottolineare, inoltre, che il volo di Nandez atterrerà proprio a Milano.