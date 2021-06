Calciomercato Inter, Nainggolan rischia di ridiventare una grana

L'Inter non vuole Radja Nainggolan e Radja Nainggolan non vuole l'Inter. Questa l'unica base di partenza per quanto riguarda il trasferimento del centrocampista belga che la scorsa stagione è stato in prestito al Cagliari e da cui vorrebbe ritornare. Se c'è, però, una volontà comune sulla destinazione del centrocampista, non c'è, invece, sulle cifre.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il belga, ha un ingaggio pesante da 4,5 milioni netti e per lasciare Milano ha chiesto una sostanziosa buonuscita, visto il contratto in scadenza nel giugno del 2022. Dal canto suo, l'Inter, vorrebbe cederlo per monetizzare, senza cadere in una minusvalenza, mentre il Cagliari vorrebbe il giocatore a zero.

Sembra ripresentarsi il remake di quanto accaduto nella scorsa sessione di mercato estiva, in cui le trattative si conclusero con un nulla di fatto e portarono Nainggolan a rimanere all'Inter per sei mesi. I nerazzurri vorrebbero evitare ancora questa situazione e il Cagliari lo vorrebbe prima del ritiro del 12 luglio.