Calciomercato Inter, Nainggolan-Cagliari in stand-by. Marotta dice no per un centrocampista

Nainggolan al Cagliari è in fase di stallo. Non vuol dire che l'affare da qui alla chiusura del mercato non si farà, ma in questo momento Inter e Cagliari sono ancora distanti le parti sono ancora distanti. Il Cagliari è disposto a pagare interamente lo stipendio del centrocampista belga, ma non vuole dare i 10-12 milioni che i nerazzurri chiedono come indennizzo per la cessione del Ninja. Il perché della frenata è chiaro: il club sardo è disposto ad accollarsi integralmente lo stipendio del giocatore ma non intende sborsare i 10/12 milioni richiesti dai nerazzurri per il cartellino del giocatore. In fase di stallo anche il discorso relativo alle contropartite tecniche (all'Inter piace il giovane Ladinetti).

Questa frenata limita anche le potenziali operazioni in entrata del club nerazzurro che non vede come un problema la permanenza di Nainggolan: è stato stabilito fin dal suo ritorno dal prestito che il belga se ne andrà alle condizioni volute dal club oppure farà parte attiva della rosa a disposizione di Conte. Il Napoli ha virato su Bakoyoko, mollando Vecino. Così il centrocampo nerazzurro potrebbe rimanere così, con Marotta che avrebbe rifiutato l'ultima proposta arrivata dal Psg per Brozovic.

Questa è la situazione attuale del mercato dell'Inter. Nelle prossime ore arriveranno due ufficialità : l'arrivo di Darmian la cessione in prestito di Dalbert al Rennes. Il prossimo obiettivo in uscita è la rescissione di Asamoah. Vedremo se poi succederà qualcosa in entrata, anche se è molto complicato che questo possa accadere.