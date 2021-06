Calciomercato Inter, Mourinho tenta lo sgambetto per l’esterno: contatti avviati

La Roma è pronta a regalare a Josè Mourinho alcuni giocatori per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza giallorossa sarebbe vicinissima a chiudere per i primi due colpi: Rui Patricio dal Wolverhampton e Granit Xhaka dall’Arsenal. I dettagli delle due operazioni, riporta Sky Sport, dovrebbero essere definiti entro i prossimi giorni.

Dopo aver chiuso la doppia operazione, Thiago Pinto sarebbe pronto a tentare l’affondo decisivo anche per Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. L’esterno, da tempo nel mirino dell’Inter, sarebbe un profilo molto gradito a Josè Mourinho che lo avrebbe individuato come il rinforzo giusto per la fascia sinistra. Il club capitolino sarebbe già in contatto con l’entourage del giocatore e sarebbe in attesa di cedere qualche esubero prima di presentare un’offerta ufficiale ai tedeschi.

L’esterno serbo, oltre che all’Inter, piacerebbe anche alla Lazio ma la Roma sarebbe la squadra più decisa a fare uno sforzo per il suo cartellino, accontentando le richieste economiche dell’Eintracht. L’affare si potrebbe concludere per una cifra vicina ai 15 milioni di euro più bonus.