Calciomercato Inter, Marotta trova l'accordo per il baby-difensore: le cifre

Prosegue la linea verde nerazzurra: dopo aver deciso di valorizzare alcuni profili del vivaio come Persyn, Stankovic e Agoumé l'Inter si prepara a piazzare un colpo in entrata. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa greca, precisamente da Panathinaikos24, la dirigenza targata Suning si sarebbe assicurata a tutti gli effetti il baby-difensore del Panathinaikos Vagiannidis.



Secondo quanto riferito dal noto portale dei biancoverdi la base dell'intesa sarebbe stata trovata sulla modica cifra di 400.000 euro, con fonti vicine al club che danno per certo il passaggio del 2001 all'Inter. Si tratterebbe di un'operazione in prospettiva quella condotta da Marotta e Ausilio, con l'intento di gettare le basi per il futuro del club.



Vagiannidis era finito dal tempo sul taccuino dell'ad nerazzurro, e adesso l'operazione avrebbe subito un'importante accelerata. Il prezzo è già stato concordato, con l'Inter in pole position per regalare a Conte un potenziale campioncino nella retroguardia in vista della prossima stagione. Un altro indizio? La volontà del calciatore di non voler continuare la sua esperienza ad Atene con la squadra ellenica, con l'intento di sposare a tutti gli effetti il progetto delineato nella sede di Viale della Liberazione. Dalla Grecia più che sicuri: la trattativa è in dirittura d'arrivo con l'ok imminente, mancano solo le firme sui contratti.