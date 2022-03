Calciomercato Inter, Marotta punta il potenziale erede di Perisic

Ivan Perisic può "influenzare" il calciomercato dell'Inter.

I nerazzurri, che aspettano dal croato e dal suo entourage risposte circa il proprio futuro, stanno monitorando diversi profili nel caso in cui l'ex Wolfsburg dovesse decidere di lasciare il capoluogo lombardo. Il contratto che lo lega attualmente al club di Via della Liberazione scadrà il prossimo 30 giugno con una distanza tra domanda e offerta per un prolungamento fino al 2025 che in questi mesi è stata considerevole. La situazione nelle ultime settimane ha subito un lieve cambiamento, con Perisic che non sembra più intenzionato a sposare categoricamente un nuovo progetto ma che, al contrario, potrebbe proseguire in nerazzurro.

Nel caso in cui l'Inter non dovesse riuscire a convincerlo dal punto di vista economico, i milanesi potrebbero decidere di puntare su Sergio Gomez. Stando a quanto riportato in Germania dalla Bild, l'esterno attualmente all'Anderlecht ma cresciuto nelle giovanili del Barcellona e con trascorsi anche con le maglie di Borussia Dortmund e Huesca, avrebbe delle caratteristiche ben precise che farebbero comodo. Il tutto anche per quanto concerne la sua scheda anagrafica (è un classe 2000). Nel corso di questa stagione Gomez ha collezionato sei reti e ben 14 assist; un bottino quasi da esterno d'attacco puro ma che "studia" da esterno solo da un breve periodo.

La concorrenza però si preannuncia agguerrita, con Chelsea, Manchester United e Marsiglia pronte a farci più di un pensierino. L'Inter dal canto suo sta sondando il terreno, complice anche il poco impiego di Federico Dimarco (spesso posizionato nei tre di difesa) in quel ruolo. Insomma, Sergio Gomez piace indipendentemente dall'acquisto di Robin Gosens.