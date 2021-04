Calciomercato Inter, Marotta potrebbe aver individuato il vice-Lukaku

Quello per il ruolo di vice-Romelu Lukaku, in casa Inter è un casting che va avanti ormai da più di un anno. Il tecnico Antonio Conte dal canto suo richiede un centravanti fisico ed esperto sin da quando nel 2019 si è seduto sulla panchina interista.

Ed è così che per la prossima estate tornerà in auge l'ipotesi Olivier Giroud, attaccante sotto contratto col Chelsea fino al prossimo 30 giugno e che dal primo luglio potrà essere ingaggiato a parametro zero.

L'allenatore salentino ha allenato il francese già ai tempi dell'esperienza londinese. Pertanto, secondo calciomercato.com, questo fattore potrebbe convincere il giocatore ad accettare la destinazione milanese con più facilità.