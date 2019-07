Calciomercato Inter, Lukaku ma non solo: altri nomi in lizza

Continua ad oltranza il muro contro muro tra l'Inter e il Manchester United. I meneghini vogliono fortemente Romelu Lukaku, ma quest'ultimo, nonostante non sia una priorità per il tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer, viene valutato dal club inglese almeno 83 milioni di euro.

Una cifra senza dubbio non irrisoria che sta mettendo il club di Viale della Liberazione nelle condizioni di virare su altri obiettivi. Sotto questo punto di vista, rispunta fuori il nome di Duvàn Zapata dell'Atalanta, Rodrigo Moreno del Valencia ed Edinson Cavani del PSG.

Per il primo la Dea chiede almeno 60 milioni, mentre per lo spagnolo - che nel suo contratto ha una clausola rescissoria da 120 milioni - il Valencia potrebbe abbassare le pretese e lasciarlo partire intorno ai 60-70 milioni. Infine, per quanto riguarda l'ex Napoli Cavani, complice il contratto in scadenza nel 2020, l'Inter potrebbe prelevarlo ad un prezzo decisamente inferiore.