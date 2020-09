Calciomercato Inter, lo Spezia su Pinamonti

Andrea Pinamonti potrebbe essere il grande colpo di mercato dello Spezia per la stagione del debutto in Serie A. Andrea Pinamonti è stato riacquistato all'Inter per una cifra vicina ai 20 milioni dal Genoa una settimana fa, mettendosi a disposizione di Antonio Conte come quarta punta della rosa nerazzurra. Un'annata non positivissima del trentino nel Grifone. Pinamonti, però, non sembra potersi ritagliare grande spazio nella rosa nerazzurra.

Lo Spezia, approfittando dei colloqui con l'Inter che hanno portato al prestito al club ligure di Lucien Agoumè, avrebbero avanzato una richiesta di prestito per l'attaccante dell'Under 21.

E' possibile un'altra stagione in prestito per l'attaccante trentino, dopo le due tra Frosinone e Genoa, con il club bianconero neopromosso in Serie A che non vede l'ora di poterlo abbracciare per rinforzare il proprio reparto offensivo.