Calciomercato Inter, la società ricerca un mix di gioventù e carattere

L'Inter del futuro sarà il mix giusto per ottenere la ricetta vincente. La squadra è impegnata a preparare la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar, ma Marotta ed Ausilio sono al lavoro per rafforzare l'armata di Conte. Ora che a Milano è tornato il presidente Zhang, il mercato nerazzurro può decollare.La linea sarà quella di un mix tra elementi esperti, già pronti per vincere,con un palmares importante e di giovani italiani di prospettiva per far crescere un gruppo con un gran futuro davanti a sè. L'Inter vuole crescere per fare quei pochi passi che le mancano per arrivare allo scudetto e fare più strada in Champions. I primi due acquisti effettuati dal club nerazzurro confermano la linea della società: l'esperienza di Sanchez, plurivittorioso con Cile e Barça unito alla freschezza e al talento smisurato di Hakimi, 21 anni, costato 40 milioni ma con un'operazione che ha portato a bruciare molte big europee.

La società intende rinforzare la rosa di Conte con una punta, due centrocampisti, un esterno di fascia sinistra e un difensore. Per l'attacco il nome è sempre quello di Edin Dzeko, già cercato un anno fa e che fa parte del primo di esperti con curriculum che Conte tanto desidera. La Roma quest'anno potrebbe aprire ad una sua cessione, per l'esigenza di ridurre il monte stipendi. Nello stesso gruppo rientra Chris Smalling, proprio alla Roma fino a qualche settimana fa. L'Inter si è inserita con lo United, viste le difficoltà dei giallorossi, grazie anche ai buoni rapporti tra nerazzurri e Red Devils. La richiesta iniziale è 20 milioni, ma l'Inter proverà ad abbassarla. La terza richiesta di Conte per la prima categoria è N'Golo Kanté, importantissimo nel Chelsea del tecnico salentino, ma che per i Blues non è più incedibile. Sempre dal Chelsea può arrivare l'elemento per la fascia sinistra, con Emerson Palmieri, appunto, prima scelta.

L'Inter guarda molto verso la Premier, infatti, a centrocampo, l'altro osservato speciale è Tanguy Ndombele del Tottenham. Giocatore di forza, rottura e inserimenti, che manca all'Inter all'interno della propria rosa. Per il francese, 23 anni, esiste la possibilità di uno scambio con Skriniar. Poi ci sono i giovani della Serie A, Kumbulla del Verona e Tonali del Brescia. Entrambi hanno già detto sì all' Inter, ma esiste anche una forte concorrenza.