Calciomercato Inter, la Fiorentina insiste per Politano: l'offerta viola

Trovano conferme le voci che nelle scorse ore vedevano la Fiorentina sulle tracce di Matteo Politano, che potrebbe dire addio all'Inter. Stando a quanto riferisce il sito de "La Gazzetta dello Sport", il patron viola Rocco Commisso sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.

I nerazzurri sarebbero disposti ad accettare una simile offerta, e Marotta proverebbe a investire la stessa cifra per una punta e per un centrocampista, per dare maggiore completezza alla rosa di Antonio Conte.