Calciomercato Inter, la Fiorentina ci crede per Sensi

La Fiorentina vuole Stefano Sensi. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista di Urbino, da due anni in maglia nerazzurra, potrebbe lasciare Milano in estate, per accasarsi in maglia Viola per la prossima stagione, anche se la trattativa non è delle più semplici visti i molteplici nodi da sciogliere.

In primis, ci sarebbe da risolvere il problema del costo del cartellino, visto che il giocatore è costato tra prestito e riscatto, 25 milioni di euro all'Inter che non vuole cederlo, ma se dovesse farlo, non vorrebbe farlo in prestito, perchè vorrebbe trarlo quanto più possibile a livello economico, vista la situazione del bilancio nerazzurro.

Dall'altro lato, la squadra di Commisso, dopo aver annunciato il proprio tecnico, Vincenzo Italiano, vuole regalare innesti di qualità che possano ben adattarsi al gioco del proprio allenatore e proprio per questo Stefano Sensi calzerebbe a pennello. Una trattativa non facile, ma che potrebbe ingranare a breve. La Fiorentina ci crede.