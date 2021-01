Calciomercato Inter, l'obiettivo ora è ingaggiare un centrocampista

Cedere, monetizzare per poi reinvestire su altri profili. E' questa la strategia dell'Inter per quanto concerne la sessione di mercato invernale che si è aperta ufficialmente oggi.

Dopo Radja Nainggolan (tornato in prestito secco al Cagliari), a lasciare Milano dovrebbe essere anche Christian Eriksen. Il danese è sempre più ai margini del progetto di Antonio Conte, ma per lui ad oggi in Corso Vittorio Emanuele non è pervenuta alcuna proposta ufficiale.

A prescindere da ciò, la sensazione è che l'ex Tottenham lascerà l'Inter per far spazio ad un altro centrocampista. Ed è così che rientra in scena il nome di Rodrigo De Paul dell'Udinese, graditissimo a dirigenza ed allenatore.