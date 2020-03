Calciomercato Inter, l'interesse per l'esterno del Barça cresce sempre più

Continua senza sosta la caccia dell'Inter ad un nuovo esterno. L'ultimo nome a finire sul taccuino degli scout interisti, è quello di Nelson Semedo del Barcellona.

L'ex Benfica con la casacca blaugrana questa stagione ha collezionato ben 29 presenze. Un bottino piuttosto sostanzioso che ripaga i 43 milioni di euro investiti sino ad oggi dai catalani per lui.

La redazione di Mundo Deportivo, quest'oggi ha fatto sapere che l'interesse del club di Viale della Liberazione è concreto. Il Barcellona dal canto suo continua a visionare Lautaro Martinez, e non è da escludere che in estate i due calciatori vengano coinvolti in un affare congiunto insieme ad un conguaglio economico in favore dei milanesi.