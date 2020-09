Calciomercato Inter, Kaio Jorge, al momento, non è una priorità

Non è stato trovato nessun riscontro su una trattativa tra l'Inter ed il Santos per il gioiellino della squadra brasiliana, Kaio Jorge. Ieri in Brasile si è diffusa la notizia secondo cui il club nerazzurro avrebbe dato mandato all'agente spagnolo, Marcos Vazquez Diaz, di trattare con il club di San Paolo il trasferimento di uno dei più grandi talenti del calcio brasiliano.

All'Inter sono arrivate molte relazioni sul classe 2002, che piace molto, ma al momento non è un affare che si può concretizzare. Sicuramente per le cifre, che al momento l'Inter non può spendere, ma soprattutto perchè i nerazzurri ora hanno altre priorità di mercato. Chiudere Vidal, trovare un difensore in caso di partenza di Godin, un esterno sinistro da alternare a Young e un vice-Lukaku, se ci fosse un'interessante opportunità di mercato. L'Inter, attualmente, investirebbe una cifra pesante solo su Kantè o un suo alter ego.

Per Kaio Jorge la richiesta è tra i 20 e i 30 milioni. Soldi che l'Inter,attualmente, non vuole investire per un classe 2002, che pur talentuoso, non ha ancora esperienza nel calcio europeo.