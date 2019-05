Calciomercato Inter, in arrivo un vecchio pallino di Antonio Conte

L'Inter si appresta a disputare la gara più importante della stagione. L'ultima partita di questo tribolato campionato nerazzurro prevede la delicata sfida casalinga contro l'Empoli, in piena lotta per la retrocessione e pronta dunque a giocarsi il tutto per tutto. Se sarà Champions League con buona probabilità Antonio Conte diventerà il prossimo allenatore nerazzurro.

La società di Corso Vittorio Emanuele è pronta ad affidare al tecnico pugliese una rosa di primissimo livello e con le caratteristiche che meglio si sposano con l'idea di calcio dell'ex c.t. azzurro. Secondo Sky il primo rinforzo per l'Inter targata Conte, sarà Edin Dzeko. Inter e Roma avrebbero già trovato un'intesa che potrebbe essere addirittura annunciata già nella prossima settimana.

Il centravanti bosniaco è un vecchio pallino di Antonio Conte, che quando sedeva sulla panchina del Chelsea aveva provato in tutti i modi a riportare il giocatore in Inghilterra. L'affare sfumò all'ultimo istante, per volontà della Roma, che non avrebbe avuto sufficiente tempo a disposizione per trovare un valido sostituto. Da allora il rapporto tra giocatore, società e tifosi pare essersi deteriorato e la prossima estate potrebbe essere il momento ideale per una separazione.