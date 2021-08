Calciomercato Inter, il punto di Ceccarini sui possibili eredi di Lukaku

CALCIOMERCATO INTER - Lo scenario che ogni tifoso nerazzurro teme sta pian piano prendendo forma. Ne è sicuro Niccolò Ceccarini, giornalista che nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb ha affermato che Romelu Lukaku è sempre più vicino all'approdo al Chelsea in un'operazione da 120 milioni di euro.

Un fattore che, inevitabilmente, fa attivare la dirigenza di Via della Liberazione per cercare di reperire quanto prima un numero 9 capace di ereditare la maglia del fuoriclasse belga. Ceccarini parte facendo il nome di Duvàn Zapata, di proprietà dell'Atalanta e valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro. Nestor Villareal però, agente che cura gli interessi del colombiano, in esclusiva per i nostri microfoni ha negato ogni contatto con il club nerazzurro (leggi l'articolo qui).

Successivamente il noto giornalista ha analizzato il nome di Edin Dzeko, sotto contratto con la Roma fino al prossimo 30 giugno e che in caso di un'offerta ritenuta congrua potrebbe essere ceduto. Ma non è finita qui: secondo Ceccarini, l'Inter intende rimpiazzare Lukaku non con uno, bensì con due attaccanti.

Sotto questo punto di vista, oltre ai bomber sopracitati, si monitorano i profili di Joaquin Correa della Lazio (molto gradito a Simone Inzaghi), Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, entrambi in forza al Sassuolo.