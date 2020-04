Calciomercato Inter, il giocatore vuole solo i nerazzurri: c'è un retroscena

Inter-Barcellona: asse caldissimo tra i due club. Dopo l'interesse ormai risaputo per Lautaro e dopo i rumours su Leo Messi i due club starebbero riprendendo un nome già uscito nella precedente finestra di mercato: quello di Arturo Vidal.

Il centrocampista è stato vicinissimo dal vestire nerazzurro, ma la situazione complicata in casa Barça ha di fatto congelato l'affare con il giocatore che, nonostante l'accordo già trovato con la dirigenza targata Suning, è rimasto in Catalogna.



Adesso però si è aperto uno spiraglio per un ipotetico approdo dell'ex Juve a Milano: Vidal vuole solo l'Italia e stando alle ultime indiscrezioni riportate da Mundo Deportivo avrebbe rispedito al mittente due offerte allettanti provenienti dalla Cina nel mese di gennaio. L'Inter tiene sulla sua wishlist l'identikit del calciatore per la prossima finestra di mercato, con il cileno vorrebbe essere nuovamente allenato da Antonio Conte.



Non solo: sempre secondo quanto riportato dalla stampa spagnola avrebbe dato il placet per il trasferimento. Vidal-Inter, adesso ci risiamo. Nel frattempo è spuntato un clamoroso retroscena. e chissà se adesso la trattativa è diventata fattibile.