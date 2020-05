Calciomercato Inter, il Barça punta un altro big: Marotta gioca d'astuzia

Lautaro Martinez continua ad essere nella wishlist del Barcellona: il centravanti albiceleste piace molto a Bartomeu, con i contatti che sono diventati sempre più frequenti per chiudere la trattativa. L'Inter però non fa sconti: a meno che non si paghi la clausola difficilmente "El Toro" abbandonerà Milano, anche se Marotta non avrebbe del tutto chiuso all'opzione di inserire delle contropartite tecniche per addolcire l'accordo.



Vidal verrà forse trattato a parte, con gli altri profili azulgrana che al momento non convincono Suning e lasciano l'asse tra i nerazzurri e i catalani ancora in stand-by. Nel frattempo la dirigenza del Camp Nou ne approfitta: shopping nella città della moda, che in questo caso diventa città calcistica specialmente in vista della prossima sessione di trasferimenti.



Secondo quanto riferito dal quotidiano catalano Mundo Deportivo il Barcellona avrebbe anche adocchiato Milan Skriniar. Setien vorrebbe rinforzare non solo l'attacco, ma anche il reparto difensivo con il centrale slovacco (da tempo profilo gradito). Il calciatore è valutato sui 70 milioni di euro, e su di lui ci sarebbe anche il Real Madrid. Lo stopper interista ha un contratto fino al 2023 e le possibilità di vederlo la prossima stagione con un'altra casacca sarebbero momentaneamente ridotte al lumicino.



Marotta però non si fa cogliere impreparato: piace Samuel Umtiti. L'ex difensore del Lione sarebbe il perfetto identikit tracciato in caso di partenza di Skriniar e l'inclusione del cartellino del francese potrebbe forse sbloccare anche la trattativa Lautaro che continua ad essere oggetto di discussione nella sede di Viale della Liberazione. E chissà se nel tratto Milano-Barcellona potrà entrare anche un altro big come Skriniar.