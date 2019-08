Calciomercato Inter, i nerazzurri tentano il doppio colpo dal Barcellona

Con Radja Nainggolan in via di definizione al Cagliari, e con Joao Mario e Borja Valero con la valigia in mano, l'Inter ha bisogno di rinforzare - soprattutto numericamente - il centrocampo.

E' vero, in mezzo al campo il club meneghino in questa sessione estiva ha ingaggiato Stefano Sensi e Nicolò Barella. Qualora però da Milano dovessero uscire 2-3 centrocampisti, sarà necessario riempire i posti che rimarrebbero vacanti.

Ed è qui che per l'Inter tornano di moda i nomi di Ivan Rakitic e Arturo Vidal. Il primo è stato sondato dall'Inter già lo scorso gennaio, il secondo invece, è stato vicino a vestirsi di nerazzurro la scorsa estate.

Con l'approdo di Frenkie De Jong dall'Ajax (e la presenza di Sergio Busquets e Arthur), trovare spazio per i due sarà molto complicato. Chissà se questa potrebbe essere la sessione di mercato estiva per vederli entrambi a Milano...