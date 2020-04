Calciomercato Inter, i nerazzurri si cautelano: i nomi per il dopo-Lautaro

Lautaro Martinez continua ad essere in orbita Barcellona: nonostante la posizione ferrea dell'Inter sulla trattativa (cessione solo con il pagamento della clausola) i catalano mantengono vivi i contatti con l'entourage. Il centravanti argentino non vedrebbe di malocchio un approdo sotto i riflettori del Camp Nou e adesso "El Toro" sarebbe balzato in cima alla lista della spesa blaugrana, superando persino Neymar (con quest'ultimo che non ha mai nascosto il desiderio di tornare alla corte azulgrana).



I nerazzurri intenderebbero cautelarsi: i nomi papabili per il dopo-Lautaro sarebbero quelli di Werner e Martial, oltre al solito Giroud in scadenza di contratto col Chelsea. Dalla Catalogna giunge un'altra indiscrezione: l'Inter avrebbe di fatto gettato la spugna nel provare a trattenere Lautaro in vista della prossima stagione. La dirigenza sembrerebbe rassegnata, ma l'intenzione di Suning sarebbe anche quella di chiedere nell'affare diverse contropartite tecniche per addolcire l'accordo.



I nomi in casa Barça sarebbero quelli di Firpo, Semedo e Alena con il club di Bartomeu che potrebbe inserirli per aggiudicarsi il centravanti ex Racing allenato da Conte. Il pressing persiste, e se la volontà del giocatore fosse quella di provare un'esperienza nella Liga con Messi & Co. allora le possibilità di una permanenza a Milano si ridurrebbero al lumicino. A riportarlo è Sport.