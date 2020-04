Calciomercato Inter, i nerazzurri fanno sul serio per l'attaccante: c'è l'offerta

L'Inter lavora per trattenere Lautaro Martinez: i nerazzurri cercano di non cedere alle sirene catalane targate Barcellona, con la dirigenza targata Suning inamovibile in merito a un ipotetico sconto sul cartellino del giocatore. Allo stesso tempo però Marotta intenderebbe cautelarsi: inizia il toto-nome per il dopo-Lautaro, con diversi profili finiti sul taccuino dell'ad interista.



Secondo quanto riferito da "The Express" ci sarebbe già un'offerta per Moise Kean: il giovane attaccante dell'Everton corrisponderebbe all'identikit tracciato dalla società, con l'Inter che avrebbe messo già sul piatto un'offerta di 25 milioni di sterline per strapparlo ai Toffees. Il nome caldo sembrerebbe quello dell'ex Juve.



Kean però ha segnato solo un gol in 26 presenze col club inglese, con l'arrivo di Carlo Ancelotti che non ha di fatto risollevato il bottino del calciatore cresciuto nel vivaio bianconero. L'Inter valuta il profilo del classe 2000, nonostante le statistiche poco positive nel corso di questa stagione.