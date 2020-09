Calciomercato Inter, Godìn e Skriniar fanno spazio a Kumbulla e Darmian?

Con Diego Godìn che sembra aver già fatto le valigie direzione Cagliari, l'Inter si prepara a scegliere il sostituto dell'uruguayano. In uscita resta anche Milan Skriniar, esploso sotto la guida di Luciano Spalletti ma che con Antonio Conte nella difesa a tre ha fatto un po' fatica.

Lo slovacco è una delle poche pedine che la dirigenza nerazzurra può sfruttare per far cassa, ma a prescindere da ciò in Via della Liberazione stanno lavorando per non lasciare buchi in difesa.

E' così che secondo Sportmediaset entrano in scena i nomi di Marash Kumbulla e Matteo Darmian, entrambi sotto la lente di ingrandimento dell'Inter da tempo e che adesso potrebbero davvero colorare il proprio futuro di nerazzurro sostituendo gli eventuali esuberi.