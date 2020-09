Calciomercato Inter, Giroud svela: "A gennaio avevo quasi firmato"

Lo scorso gennaio si è parlato molto del vice-Romelu Lukaku chiesto a gran voce da Antonio Conte. Uno dei profili maggiormente graditi era (ed è ancora) Olivier Giroud che ai microfoni di So Foot ha confermato:

"Stavo per firmare con Lazio ed Inter. Dovevo partire a causa delle scelte soggettive dell'allenatore, ma poi le cose sono andate diversamente". Insomma, una trattativa svelata dal diretto interessato che però adesso sembra essere tornata attuale.

Conte ad oggi non ha ancora ricevuto il ricambio per il proprio 9 titolare, e con Edin Dzeko sempre più in direzione Torino (sponda Juventus) la lista di nomi sui taccuini degli addetti ai lavori interisti diminuisce sempre di più.