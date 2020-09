Calciomercato Inter, Giroud o Llorente per far felice Conte in attacco

Da ormai più di un anno, Antonio Conte non fa altro che richiedere alla propria società l'acquisto di un attacco esperto in grado di poter fare rifiatare di tanto in tanto Romelu Lukaku.

Un identikit preciso nella quale il preferito è sempre stato Edin Dzeko ma che adesso, secondo Alfredo Pedullà, potrebbero rientrare anche Olivier Giroud del Chelsea e Fernando Llorente del Napoli.

Il campione del mondo a Londra ad oggi dovrebbe competere con il neo-acquisto Timo Werner e il giovane Tammy Abraham, mentre lo spagnolo nel capoluogo campano ha davanti Victor Osimhen, Dries Mertens e Arkadiusz Milik (quest'ultimo però vicino alla Roma). Insomma, una concorrenza agguerrita per entrambi che potrebbe spingerli a provare una nuova sfida.