Calciomercato Inter, Emerson e Tonali per avviare la campagna acquisti

A cinque giorni di distanza dall'apertura ufficiale del calciomercato, i vertici dell'Inter sono pronti a sparare i primi botti. Il primo affare che dovrebbe definirsi in tempi brevi è quello di Sandro Tonali, in arrivo dal Brescia in prestito con obbligo di riscatto in un affare da 35 milioni di euro complessivi.

Successivamente il club di Via della Liberazione si fionderà su Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea e che andrebbe ad occupare la corsia sinistra. Quando verranno definiti questi acquisti, secondo Sportmediaset si passerà alle cessioni.

Sotto questo di vista bisogna menzionare Dalbert, Joao Mario e Radja Nainggolan, tutti giocatori che non sembrano rientrare nel progetto di Antonio Conte e che sono pronti a cercarsi un'altra sistemazione lontana da Milano.