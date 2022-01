Calciomercato Inter, ecco Gosens! Dopo sette anni c'è il ritorno

Robin Gosens sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Manca solo l'ufficialità.

L'esterno sinistro dell'Atalanta è il colpo di mercato in questa sessione invernale. Si dice che sia il mercato di riparazione, ma l'arrivo di Gosens è una mattonella per il futuro. Ivan Perisic va verso l'addio, difficile vederlo ancora in nerazzurro. E l'operazione Gosens va in quella direzione. Prestito con obbligo di riscatto: operazione da circa 25 milioni di euro complessivi.

Giocatore che fa della fisicità uno dei suoi punti di forza. All'Atalanta abbiamo conosciuto un ottimo esterno mancino a tutta fascia, tanto da diventare protagonista anche nella Germania. Assist, gol, prestazioni eccellenti. In questa stagione, due seri infortuni muscolari hanno colpito il calciatore. Il recupero procede e Gosens sarà importante per il gran finale di stagione che attende l'Inter. E parlando di giocatori tedeschi che hanno vestito la maglia nerazzurra, dopo Podolski, ecco Gosens.

Sono passati poco più di sette anni – era il 5 gennaio 2015 quando l'Inter ufficializzava Podolski – ed ora un nuovo calciatore tedesco vestirà la maglia nerazzurra. La memoria torna indietro nel tempo, e non di poco. Si parla di decenni con Brehme, Matthaus e Klinsmann, un trio formidabile. Per Gosens è un nuovo step nella carriera. Ora sarà in un top club, nella migliore squadra italiana.