Calciomercato Inter e il colpo a parametro zero. Di Marzio: "Va all'estero"

La prossima sessione di mercato, salvo qualche nota eccezione, sarà caratterizzata da colpi a basso costo o addirittura a parametro zero. Sotto quest'ultimo punto di vista l'Inter si è già accaparrata Hakan Calhanoglu, in uscita dal Milan e che a Milano percepirà 5 milioni di euro netti a stagione più bonus per tre anni.

Per rinforzare la difesa nella medesima modalità, in questi mesi la dirigenza interista ha sondato Nikola Maksimovic, ancora per qualche giorno di proprietà del Napoli ma che ha già preparato le valigie per lasciare la Campania.

Dagli studi di Sky però, Gianluca Di Marzio ha fatto sapere che il difensore serbo ha offerte provenienti da Spagna e Russia e che con ogni probabilità deciderà di provare una nuova esperienza all'estero.