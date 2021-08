Calciomercato Inter, è corsa a due per Satriano. Inzaghi chiaro

L’Inter è al lavoro per piazzare alcune cessioni in questi ultimi giorni di mercato. I nerazzurri potrebbero definire almeno 3 o 4 operazioni in uscita. La prima cessione che dovrebbe concretizzarsi sarà quella di Valentino Lazaro, ormai a un passo dal Benfica. Ai saluti anche il giovane Lucien Agoumé, destinato al prestito al Brest per giocare con continuità. Stesso discorso per Eddie Salcedo, che potrebbe finire al Genoa.

I nerazzurri potrebbero cedere anche Martin Satriano, vera e propria rivelazione del precampionato interista. Come riportato da calciomercato.com, sulle tracce del giocatore ci sarebbero il Crotone ( alla ricerca del sostituto di Simy) e il Cagliari ( alla ricerca del sostituto di Simeone). Il talento uruguaiano piace molto a Simone Inzaghi ma il tecnico non può garantirgli la giusta continuità. Il piano di Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbe quello di cederlo in prestito secco ad una squadra amica per valorizzarlo e fargli completare il percorso di crescita.

Non è ancora da escludere una sua permanenza in nerazzurro per questa stagione, molto dipenderà anche da Alexis Sanchez. Il cileno, attualmente infortunato, non offre garanzie dal punto di vista fisico e i suoi tempi di recupero sono ancora incerti. La società e l'allenatore sono in attesa di novità sulle condizioni del Manchester United prima di decidere il futuro di Satriano. La questione, molto probabilmente, verrà risolta nelle ultime ore di mercato.