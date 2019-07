Calciomercato Inter, Dybala possibile colpo? Argentino pronto a dire si

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nonostante l'intenzione di Maurizio Sarri sia quella di tenere in bianconero l'argentino, arrivano novità importanti sulla posizione de la Joya; l'emittente di Milano Rogoredo, ha infatti riferito di un possibile addio dell'argentino.

La redazione di Calciomercato di Sky Sport è stata chiara sulla questione, qualora dovesse arrivare uno tra Chiesa o Icardi, la permanenza dell'ex Palermo in quel di Torino si complicherebbe e non poco. Troppi attaccanti in rosa, infatti, spingerebbero il ragazzo ad ascoltare le offerte di altri club.

Sempre secondo l'emittente satellitare, qualora dovesse lasciare Torino, Dybala preferirebbe trasferirsi all'estero, ma rimane concreta la possibilità di un inserimento dei nerazzurri. Al momento dall'Inter non arrivano segnali di un possibile scambio con Icardi, ma mai dire mai.