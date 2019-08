Calciomercato Inter - Dopo Lukaku, altro colpo, il calciatore è più vicino

Dopo aver chiuso per Romelu Lukaku, la società nerazzurra non ha intenzione di fermarsi, e come promesso più volte dalla dirigenza, Antonio Conte avrà a disposizione una rosa di tutto rispetto, completa in ogni reparto. Nella notte è sbarcato a Milano il centravanti belga, ma adesso sono ore decisive per Edin Dzeko.

La società nerazzurra ha incontrato nella giornata di ieri Silvano Martina, intermediario del calciatore; lo stesso procuratore, oggi è invece a Roma, per provare a convincere i giallorossi a cedere il bosniaco. Secondo quanto appena riferito da Sky Sport 24, si è appena concluso un incontro importante tra l'entourage del giocatore e la dirigenza della Roma.

Petrachi non ha ancora trovato un sostituto dell'attaccante, e la cosa complica non poco i piani dell'Inter, ma di sicuro i nerazzurri ci proveranno fino all'ultimo momento. Il tecnico Fonseca non vuole abbassare la cifra tecnica della squadra, ma Dzeko spinge per andare via forte di un accordo con i nerazzurri. L'Inter è pronta ad avvicinare l'offerta alla richiesta pur di accontentare Conte, novità importanti potrebbero arrivare già nelle prossime ore.