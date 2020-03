Calciomercato Inter - Derby d'Italia su un obiettivo: Marotta sfida Paratici

Juve-Inter non finisce mai: dopo le polemiche, i veleni e le mille discussioni sull'ultimo match di campionato i nerazzurri e i bianconeri continuano a darsi battaglia. Il campo è adesso quello del mercato, con un nuovo obiettivo in comune che adesso rischia di far scoppiare un 'altra faida fuori dal rettangolo verde. Dopo Lukaku e Kulusevski ecco quindi che arriva un nuovo profilo/oggetto del desiderio delle due squadre. Il nome in questione è quello di Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina.



Conte apprezza molto l'ex Cremonese per caratteristiche ed inserimenti che potrebbero fare al caso del tecnico salentino in vista della nuova stagione. I rapporti tra il club gigliato e quello targato Suning sono ottimi anche se sullo sfondo c'è Fabio Paratici (non del tutto scomparso e ancora alla finestra per monitorare la situazione).



L'Inter però lavora da tempo sull'affare e al momento è in pole per assicurarsi il talento viola esploso quest'anno in Serie A. La Juve però non è sparita e cerca un altro sgarbo di mercato dopo quello di Kulusevski durante l'ultima sessione invernale di trasferimenti. Trattativa complessa ma che lascia uno spiraglio ai nerazzurri per il semaforo verde. Dall'estero non mancano gli estimatori, ma la dirigenza capitanata da Zhang tiene vivo l'affare senza arenarlo. A riportarlo è Calciomercato.com.