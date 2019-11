Calciomercato Inter, D'Aversa si espone e parla del futuro di Kulusevski

E' un progetto che punterà sulla giovinezza e sull'ambizione quello avviato dalla nuova Inter targata Antonio Conte. Oltre alle molte risorse presenti attualmente in rosa, il club milanese è pronto ad accaparrarne altre.

Tra queste vi è anche Dejan Kulusevski, centrocampista attualmente in prestito al Parma ma di proprietà dell'Atalanta. Lo svedese, che in 12 partite quest'anno ha già collezionato 2 gol e 5 assist, sembrerebbe essere finito all'interno della lista di giocatori da monitorare stilata dagli addetti ai lavori del club di Viale della Liberazione.

L'allenatore ducale Roberto D'Aversa però, raggiunto dai microfoni di Sky Sport, ha detto che per il bene di tutti sarebbe bene che il giocatore terminasse la stagione al Parma. Parole emblematiche che testimoniano come Kulusevski per i crociati sia una pedina imprescindibile.