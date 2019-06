Calciomercato Inter, contatto Conte-Lukaku: i dettagli

Ennesima manifestazione di stima reciproca tra Antonio Conte e Romelu Lukaku. Il bomber belga nei giorni scorsi ai microfoni di Sportmediaset ha detto apertamente che giudica il tecnico leccese il miglior tecnico del mondo.

Parole che avranno senza dubbio fatto piacere all'ex CT della Nazionale per la quale, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Conte lo avrebbe ringraziato personalmente qualche giorno fa. A riguardo, il quotidiano romano riporta:

"Il corteggiamento nerazzurro, infatti, è stato particolarmente convincente, come la stima che Conte gli avrebbe trasmesso anche direttamente, attraverso un contatto avvenuto nei giorni scorsi. Così, dovesse essercene la necessità, Lukaku sarebbe pure deciso ad esporsi in prima persona per forzare la sua uscita e raggiungere la squadra nerazzurra".