Calciomercato Inter, chiesta una contropartita in un affare: decisione secca

Lautaro continua ad essere nel mirino del Barcellona: il centravanti albiceleste piace molto a Bartomeu, con quest'ultimo che studia la strategia per strapparlo all'Inter. I nerazzurri però non fanno sconti: o si paga la clausola o difficilmente "El Toro" potrà approdare nel club catalano. Marotta prova a giocare d'astuzia cercando di inserire nella maxi-trattativa un profilo molto gradito alla dirigenza targata Suning.



Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Mundo Deportivo l'Inter vorrebbe il cartellino di Arthur come pedina per addolcire l'accordo. il centrocampista, per ora, sarebbe un pallino dei nerazzurri anche se la risposta di Bartomeu sembrerebbe diretta e concisa. Il no da parte del patron dei blaugrana è stato secco: Arthur rientra ancora nei piani del Barça per la prossima stagione.



Fattibile forse la pista che porterebbe a Rakitic: dopo le parole velenose rilasciate sempre al quotidiano spagnolo i top club adesso studiano l'offensiva per aggiudicarsi il croato (quest'ultimo momentaneamente scontento al Camp Nou). Lautaro però continua ad essere sul tavolo dei due club. E dopo le parole di ieri dell'agente il profilo dell'ex Racing continua ad essere sempre al centro del mercato. Il Barcellona preme, l'Inter prova a rilanciare. Arthur però sicuramente non rientrerebbe nell'operazione