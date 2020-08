Calciomercato Inter, Biraghi e Dalbert verso il ritorno alle rispettive basi?

La scorsa estate Inter e Fiorentina hanno messo a segno uno scambio di prestiti tra Dalbert e Cristiano Biraghi che tutto sommato ha visto entrambe le parti uscirne soddisfatte (quest'ultimo in nerazzurro dopo Robin Gosens con i suoi 6 assist si è rivelato il secondo miglior assist-man della difesa).

Secondo quanto riferito su Twitter da Alfredo Pedullà però, i due club potrebbero far rientrare alla base i rispettivi esterni. Il giornalista inoltre fa sapere che al momento non è fatta ma che si sta lavorando.

Nel frattempo, sullo sfondo in orbita Inter resta anche il nome di Emerson Palmieri, di proprietà del Chelsea e valutato circa 25 milioni di euro. Con l'arrivo di Ben Chilwell in Blues però, tale valutazione può subire un leggero ribasso.

