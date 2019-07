Calciomercato Inter, Biasin fiducioso su Lukaku e Dzeko: le parole

Sono settimane frenetiche per quanto concerne il mercato dell'attacco dell'Inter. Ad oggi infatti, senza l'esiliato Mauro Icardi, Antonio Conte ha a disposizione solo Samuele Longo, Sebastiano Esposito (che però poi farà parte della Primavera), Matteo Politano e Lautaro Martinez (ancora in vacanza dopo gli impegni in Coppa America con la sua Argentina).

Sulla carenza di "personale" per l'attacco, il famoso giornalista sportivo Fabrizio Biasin a Tutti Convocati ha detto:

"A Conte interessa la sua lista stilata ad aprile che contemplava tante cose di cui è stato accontentato, manca l'attacco. Sul fronte Lukaku arrivano buone notizie e alla lunga credo che arriverà anche Dzeko, certo lui avrebbe preferito averli prima".